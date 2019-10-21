Zirve gibi düğün

BUGÜN NELER OLDU

Modacı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik, önceki akşam Four Seasons'da gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Gelinin şahitliğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve işadamı Cemal Kalyoncu; damadın şahitliğini ise milletvekilleri Gökhan Zeybek, Servet Ünsal, Yüksel Mansur Kılınç ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Murat Genç yaptı. Siyaset, iş ve sanat dünyasının bir araya geldiği düğünde Ebru Gündeş sahneye çıktı. Gündeş, bir ara konuklar arasındaki Tarkan'ı da sahneye davet etti. Revna- Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Ahmet Güneştekin, Reyhan- Cemal Kalyoncu, Alara Koçibey, Volkan Babacan- Hilal Özdemir ve Aleyna Tilki; konuklar arasındaydı.