A Haber ekibi terör tüneline girdi

BUGÜN NELER OLDU

ABD ve Türkiye'nin anlaşma sağlayarak durdurduğu Suriye'deki operasyonun ardından Tel Abyad ilçesine giren ilk haber kanalı a Haber oldu. TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rasulayn ve Tel Abyad'da PKK-PYD'ye yönelik günlerce sıcak çatışma yaşandı. A Haber ekiplerinden Istihbarat Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Hakan Gülte, günler sonra ilk kez Tel Abyad'ın merkezine girdi. A Haber, halkın yaşamını görüntüledi; okul içinde açılan tünellere ve karargah haline getirilen Ermeni kilisesine de girdi.Görüntülerde, PKK ve YPG'nin sivilleri nasıl hedef haline getirdiği, ibadethaneleri nasıl kalkan olarak kullandığı gözler önüne serildi. Kavasoğlu ve Gülte'nin teröristlerin kazdığı kilometrelerce uzunluktaki tünelde kaydettikleri görüntüler nefes kesiyor. Haberci refleksi ağır basan ikili, terör tuzağı ve çökme riskine rağmen tünellere girip çarpıcı görüntüler elde etti.