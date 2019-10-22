Kız çocukları yararına davet

BUGÜN NELER OLDU

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin (NEYAD), kız çocuklarının eğitim seferberliğine katkı için düzenlediği kahvaltı programı önceki gün gerçekleşti. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş ev sahipliğinde Kuleli Yakamoz Restoran'da 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; iş, siyaset, cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda isim eğitime destek olmak için buluştu. Nilgün Diptaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan, ardından 22, 23 ve 24. dönem İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Halide İncekara ve Grevio Prof. Dr. Aşkın Asan'ın konuşmalarıyla devam eden program, Astrolog Filiz Özkul'un söyleşisiyle son buldu. NEYAD'ın kahvaltı programına İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Rabia İlhan, Monik İpekel, Feryal Gülman, İvana Sert, Meltem Demir ve Dilek Şahsuvaroğlu gibi isimler katıldı.