Müzik ve sanat buluşmasına ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

RED Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin ziyaretçiyle adeta şehri müzikle ele geçirdi. Festivale ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise; sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla yalnızca müzikseverlerin değil, sanat dünyasından isimlerin de uğrak noktası oldu. Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergisiyle de sanatseverleri konuk etti.