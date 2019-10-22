Haberler > Günaydın Haberleri > Müzik ve sanat buluşmasına ziyaretçi akını

Müzik ve sanat buluşmasına ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Müzik ve sanat buluşmasına ziyaretçi akını
RED Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin ziyaretçiyle adeta şehri müzikle ele geçirdi. Festivale ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise; sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla yalnızca müzikseverlerin değil, sanat dünyasından isimlerin de uğrak noktası oldu. Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick'in eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergisiyle de sanatseverleri konuk etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müzik ve sanat buluşmasına ziyaretçi akını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN