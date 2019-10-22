Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı’nın alyansı kafaları karıştırdı!

Her yaptığıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yakın arkadaşının YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı’nın parmağındaki alyansı akıllara "Evleniyor mu?" sorusunu getirdi. Hayatının bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. 10 gün önce sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Subaşı'nın konuk olduğu programa giderken alyans takması akıllara evlilik iddialarını getirdi.
Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:37Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:45
Şeyma Subaşı, Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile samimi pozlarını paylaşan Subaşı'nın parmağındaki alyans dikkat çekti.