Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ekim 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Ekim 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Ekim 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bu hafta burçları neler bekliyor?-2" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EKİM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Mars 60'lığı mental yorgunluğu ile dikkat çekecek siyasi isimleri gündemine alacak. 1954 yılında kurulan yapılar ve siyasi isimler revizyondan geçerken, Plüton'un seyri ülkemiz adına ön görülemez günleri işaret ediyor. Dünya bu sefer bizi Akdeniz üzerinden konuşacak.

KOÇ: Dönüm noktası… Geçmişe baktığında tam şu anda her şey değişti gibi görünüyor sana da. Şimdi ise hedefleri ıskalamaman gereken günlerdesin. Oldukça keskin virajlar alacağın, net kararlar vereceğin günlere hazır mısın? Yepyeni bir döngüye girdiğimizi ayın son günlerinde gözlemlemen mümkün. Güçlü referanslar alan bir dönemdesin

BOĞA: Duygusal savaşlarının sonuna geldiğini söyleyebilirim. İlişkinin kalitesini, sorunlarını, uzun uzadıya ele alacağın bir dönem. Sabit burç etkisine bürünen gökyüzü katı ve kuralcı olmana neden olabilir. Ancak köklü değişimlerin dönemi senin için, bu yüzden zihnin yorgun olabilir. Aşk, anlaşmalar, gelecek beklentisi birbiri ardına gelirken, önündeki işlerin ağırlığını fark edemeyebilirsin. Yanlış anlaşılmaya dair hassasiyetin dağılıyor.

İKİZLER: Askıya aldığın bazı konuları hatırlamana neden olacak bir hafta seni bekliyor. Özellikle aile ve ev hayatında bazı düzenlemelere gitmen gerektiğini vurguluyor gökyüzü. Hedeflendiğin bazı noktalar varken, hayatının tam ortasında yer alan özel yaşamını bir kenara atıyormuş gibi görünmen, sevdiklerine sıkıntı yaratıyor olabilir. Bu durumun bir krize dönmeden senin kontrolüne geçmesi gerekiyor. Burada toparlayıcı faktör sen olabilirsin.