Eren Hacisalihoğlu kimdir? Berkay, Eren Hacısalihoğlu ile kavga mı etti!

Bir süredir magazin gündemi fazlasıyla meşgul eden, son olarak Demet Akalın'ın eşine hediye ettiği saati sattığı iddiasıyla son dakika magazin haberlerinde yer kaplayan Berkay, bu kez de bir kavgaya karıştığı iddiasıyla gündemde.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan magazin programı 2. Sayfa'nın iddialarına göre Berkay 3 hafta önce Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu'yu sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Berkay, gecenin ilerleyen saatlerinde Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıktı. Aynı mekanda Berkay'ın bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu da vardı. Alya, sevgilisine Berkay'ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Şarkısını bitirip, masasına dönen Berkay, Alya'nın sırtına dokununca kıyamet koptu. Eren Hacısalihoğlu 'Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza' dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. 'Ben senin niyetini biliyorum' diyen Eren Hacısalihoğlu araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Berkay'ın bir süre önce Alya'ya albüm yapmak istediği sonrasında ise vazgeçtiği ikilinin arasında bu sebeple husumet olduğu öğrenildi."

EREN HACISALİHOĞLU KİMDİR?

Eren Hacısalioğlu, 5 Haziran 1986 Trabzon Akçaabat doğumludur. Eren Hacısalihoğlu, İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun olduktan 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Eren Hacısalihoğlu; Payitaht Abdülhamid, Aşk Yalanı Sever, Asla Vazgeçmem, Kalbim Ege'de Kaldı, Kadim Dostum, Benim İçin Üzülme, Ve İnsan Aldandı dizilerinde rol almıştır.

Eren Hacısalihoğlu 1.80 metre oyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur.

POPÇU ALYA KİMDİR?

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Avrupa'da dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Rising Star yarışmasına katıldı ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Oyunculuk eğitimi de alan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı. Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar seslendirmeye başladı.