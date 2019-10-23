Harbiye’de Selami Şahin & Linet rüzgarı!

BİR BEYONCE'DE VAR BİR DE BENDE…

Dünyaca ünlü yıldızların modacısı Rufat İsmayil imzalı bir kıyafeti taşıdığını söyleyen sanatçı; Bir Beyonce de bir de ben de var dedi…Sezen Aksu'ya da sahneden övgüler yağdıran sanatçı, bütün şarkıları mı güzel olur, efsane kadın diye seslendi…

SİZE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR…

Ardından sahneye efsane isim Selami Şahin çıktı… En sevilen parçalarından "Seninle Başım Dertte" ile açılış yapan sanatçı seyirciye; "yıllardır varsam sizin sayenizde varım, size teşekkür etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor, dedi. Köyden şarkıcı olacağım diye çıktım, notaları kendim öğrendim.

USTAYLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞMAK BÜYÜK GURUR…

Ardından sahneye geri gelen Linet, hayatım boyunca unutmayacağım bir gece oldu. Böyle bir kralla, bir ustayla aynı sahneyi paylaşmak büyük bir gurur dedi. Selami Şahin de Linet'e övgüler yağdırarak o bir kraliçe, büyük bir ses dedi…