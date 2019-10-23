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Kadim sırrın peşinde gizemli bir hikaye

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Kadim sırrın peşinde gizemli bir hikaye
Yönetmenlığını 'Two Fingers Honey' ile Arnavutluk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atmış yönetmen Emir Khalilzadeh'nin üstlendiği, senaryosu Baki İlhan imzalı 'Adanış: Kutsal Kavga' adlı filmden ilk kareler yayınlandı. Feyz Film Prodüksiyon imzalı film, iddialı aksiyon sahneleriyle seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor. Film, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış 'Adanmış'larla, bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini anlatıyor. İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Serdar Deniz ve Baki İlhan'ın rol aldığı filmin teaser'ı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
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Kadim sırrın peşinde gizemli bir hikaye
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