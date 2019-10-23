Muazzez Abacı ameliyat oldu! Usta sanatçı Muazzez Abacı sevenlerini korkuttu!
Usta sanatçı Muazzez Abacı ev kazası geçirdi. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düştü. Muazzez Abacı’nın doktoru Murat Mert, “Kırık tedavisi uygulandı ve ayak alçıya alındı. Alçı 4 hafta kalacak, daha sonra fizik tedaviye geçilecek” dedi. Hasta yatağından sevenlerine mesaj gönderen Abacı ise “En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim” diye konuştu.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:27Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:30
Muazzez Abacı ev kazası geçirdi. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düştü.