Haberler > Günaydın Haberleri > New York’ta bir Türk ‘Yıldız’

’ta bir Türk ‘Yıldız’

Giriş Tarihi: 23.10.2019
New York’ta bir Türk ‘Yıldız’
Bilgisayar mühendisi olarak gittiği Amerika'da oyunculuk ve senaristliğe yoğunlaşan Yusuf Yıldız, 'Not That Illegal' oyunu ile 17 yıldır New York'ta düzenlenen The Strawberry One-Act Festival'inde finale kaldı. En İyi Oyun adayı dört oyundan birine imza atan Yıldız, 'Not That Illegal'i 7-9 Şubat'ta New York'ta sahneleyecek. Yıldız, bu başarısıyla ilgili şöyle konuştu: "Amerikalılar 'Ali Can' karakterini çok sevdi. Yazar olarak da en iyi oyun ödülüne aday gösterildiğim için gururluyum. Festival sırasında tiyatro eleştirmenleriyle iyi ilişkiler kurdum. İnşallah güzel projelerim olacak."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
New York’ta bir Türk ‘Yıldız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN