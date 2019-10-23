Türküler ve şarkılar kahraman mehmetçik için

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı'na yaptıkları türkü ve şarkılarla da destek veriyor. Azerbaycan'ın Diva'sı Zenfira İbrahimova ve Türk müziğinin önemli seslerinden Güçlü Soydemir, 'Eledim Eledim' türküsünü Mehmetçik için seslendirmek üzere stüdyoya girdi. Azerbaycan'dan operasyona destek vermeye gelen İbrahimova, geçtiğimiz günlerde ayağının tozuyla stüdyoya girdi. İki ismi bu projede bir araya getiren Zeki Sincar, "İki kardeş ülkenin önemli sesleri Türkün kararlılığının ve korkusuzluğunun altını çizmek için buluştu" dedi. Ünlü ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı da kahraman askerlerimize moral için 'Çırpınırdı Karadeniz' eserini seslendirdi. Taşçı'nın Mehmetçiklerimize ithaf edilen özel klibi kısa zamanda büyük ilgi gördü.