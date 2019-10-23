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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günlük - Günlük ve Astroloji

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen tek isim Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 23 Ekim 2019 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:46
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Ekim 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş akrep burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş bir ay boyunca ülkemizin de öz burcu olan Akrep burcunda yer alacak. Türkiye siyasi tarihi için önemli günler başlarken dünyanın kalbi ülkemizde atacak. Siyaset dünyası yaptırım açıklamalarına devam ederken beklenmedik hamleler yapabiliriz. Kimsenin ön göremeyeceği sürecin adı Satürn -Plüton yakınlaşması Türkiye'nin 7.evinde!

KOÇ: Çocukları olan bir Koç burcuysan, kişisel gelişimlerini destekleyecek kurs araştırmaları yapabilirsin. Bugün aynı zamanda duygusal tepkilerden kaçınman gereken bir gün. Etrafındaki insanların seninle ilgili isteklerine biraz kulak vermelisin.

BOĞA: Geride bıraktığımız günlerde içinde bulunduğun şartları da göz önüne alırsak bu sefer şansın da senden yana olduğunu söyleyebilirim. Akşam saatlerinde kendinle baş başa kaldığında karşılaştığın her olayın, seni yaşadıklarının sana neler kattığını gösterecek niteliğe sahip olduğunu göreceksin.

İKİZLER: Gün içerisinde çabuk sıkılabileceğin konularla karşı karşıya gelebilirsin. Bu durum seni biraz rahatsız edebilir. Kendini telkin etmemen ve üzerine çok düşünmemen senin yararına olacaktır. Çevrendeki kişilerin söylediklerine alınmadan, ne söylemek istediklerini çözümlemeye çalışırsan, cümleleri lehine çevirebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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