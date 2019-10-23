Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Ekim 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş akrep burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş bir ay boyunca ülkemizin de öz burcu olan Akrep burcunda yer alacak. Türkiye siyasi tarihi için önemli günler başlarken dünyanın kalbi ülkemizde atacak. Siyaset dünyası yaptırım açıklamalarına devam ederken beklenmedik hamleler yapabiliriz. Kimsenin ön göremeyeceği sürecin adı Satürn -Plüton yakınlaşması Türkiye'nin 7.evinde!

KOÇ: Çocukları olan bir Koç burcuysan, kişisel gelişimlerini destekleyecek kurs araştırmaları yapabilirsin. Bugün aynı zamanda duygusal tepkilerden kaçınman gereken bir gün. Etrafındaki insanların seninle ilgili isteklerine biraz kulak vermelisin.

BOĞA: Geride bıraktığımız günlerde içinde bulunduğun şartları da göz önüne alırsak bu sefer şansın da senden yana olduğunu söyleyebilirim. Akşam saatlerinde kendinle baş başa kaldığında karşılaştığın her olayın, seni yaşadıklarının sana neler kattığını gösterecek niteliğe sahip olduğunu göreceksin.

İKİZLER: Gün içerisinde çabuk sıkılabileceğin konularla karşı karşıya gelebilirsin. Bu durum seni biraz rahatsız edebilir. Kendini telkin etmemen ve üzerine çok düşünmemen senin yararına olacaktır. Çevrendeki kişilerin söylediklerine alınmadan, ne söylemek istediklerini çözümlemeye çalışırsan, cümleleri lehine çevirebilirsin.