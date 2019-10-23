Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Ceyda Kadayıfçıoğlu kimdir?

Sosyetenin bilinen isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu, oğlunun Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşamaya başlamasıyla birlikte magazin basınının gündeminde daha sık yer almaya başladı. Buna bağlı olarak Çilingiroğlu ile aşk yaşayan oğlu hakkında yapılan arama motoru aramalarının yanı sıra Ceyda Kadayıfçıoğlu kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte Ceyda ve Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir sorusunun yanıtı…

CEYDA VE ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi ve çocuğu olan, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının adlarından sıklıkla bahsetmeye başladığı isimler haline geldi. Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında Diyarbekirspor'u satın almıştı.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adından, son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşk ile bahsediliyor.