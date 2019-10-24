‘Alpman’ın yeni maceraları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Çocukların ilgiyle takip ettiği Minikago'da yayınlanan 'Alpman'ın yeni sezonu başladı. Bir taraftan Oba Oyunları'nın heyecanı devam ederken, diğer taraftan da günlük yaşantıları içinde onlarca macera yaşayan 'Alpman', 'Kaçkar', 'Melike' ve 'Baybars'; zorlu görevleri yerine getiriyor. 'Alpman' bir gün uyandığında Oba'da sessizliğin hakim olduğunu görür ve buna anlam veremez. Ta ki 'Melike' gelip babalarının sefere gittiğini söyleyene kadar. Bu, 'Oba'nın sorumluluğunu 'Alpman' ve 'Oğuzhan'ın alması demektir. 'Alpman' herkesle selamlaşıp obada dolaşırken herkesin moralsiz olduğunu fark eder ve bunun için bir çare düşünür.