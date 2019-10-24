Buray ve futbolculardan sağlıklı yaşam vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

MEME Kanseri Farkındalık Ayı'nda düzenlenen etkinliklerin yüzü olan şarkıcı Buray, UEFA maçı öncesi Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi. Maç için futbolculara başarılar dileyen sanatçı, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcu kadrosu ile birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Buray, 'Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın' pankartının açıldığı maç öncesi şöyle konuştu: "Sağlık bir insanın her şeyidir ve iş işten geçtikten sonra kontrolü zor olur. Ne kadar sağlıklı beslenip spor yapar ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak, meme kanseri riskini de o kadar azaltırız." Sanatçı ve sporcular olarak, halkı uyarmanın ve bilinçlendirmenin bir sorumluluk olduğunu belirten sanatçı; "Kimbilir kaç kişi çok geç olmadan bu hastalıktan kurtulacak" diye konuştu.