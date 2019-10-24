‘Canlı müzik bu işin namusudur’

BUGÜN NELER OLDU

Yeni sezon sahne çalışmalarının startını veren Yonca Lodi, okuma provaları için ekibiyle birlikte Cihangir'de stüdyoya girdi. Provalar öncesi soruları yanıtlayan Lodi, ünlü sanatçı Linet'in "Playback okuyan haram para kazanıyor" açıklamasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Ben öyle keskin bir söylemde bulunamam. Elbette canlı şarkı söylemek bazı yeni arkadaşlarımızı korkutabilir ya da yorabilir ama gel gelelim bu işin namusu canlı şarkı söylemektir. Canlı şarkı söyleyememek; proje çizemeyen elektrik mühendisi demek benim için. O yüzden lütfen canlı performans yapamıyorsanız bu işi yapmayın diyebiliyorum sadece."