Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün Üsküdar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılından beri Üsküdar'da hizmet veren ve 10 Down sendromlu gençten oluşan bir kadroya sahip Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Down sendromlu Emrah Kuru, katıldığı bir TV programında, Ersoy'u çok sevdiğini, ona kahve ısmarlamak istediğini söylemişti. Ersoy'u çiçekler, şarkılar ve büyük bir heyecanla karşılayan Down sendromlu gençler, duygu dolu anlar yaşadı.