‘Kolyemi sevgilim alsa size söylemem’

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün 34 yaşına basan Hadise, doğum gününü Etiler Papermoon'da yakın dostlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı "Doğum günü kutlamayı sevmem fakat bugün benim için bir organizasyon yapılmış. Çok mutlu oldum. Bütün gece güzel mesajlar aldım, sevenlerime çok çok teşekkür ediyorum" dedi. Hadise, muhabirlerin "Bu yıl için ne dilediniz?" sorusuna "Huzur ve sağlık diledim" cevabını verdi. Ünlü popçu, kolyesini soran muhabirlere de "Arkadaşlar her şeyden manşet çıkarmayın, sevgilim filan almadı. Sevgiliden olsa da size bunu söylemem herhalde" diye tepki gösterdi.