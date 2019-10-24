Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.







Geçtiğimiz akşam katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu:

"Burcu çok güzel giyiniyor ama giydiği etekten dolayı biraz rahatsız oldum. Kameralar çok yakın çekmişti. Burada benim biraz kıskançlığım ortaya çıktı. Aslında işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir projemiz olacak, bütün Türkiye bu olayı konuşacak."







Ünlü popçu "Tekrar evleneceğiniz konuşuluyor. Tarih belli mi?" sorusuna ise "Bunlarla ilgili şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum" diye yanıt verdi. Bu açıklaması sonrası Sinan Akçıl, çiçekçiden aldığı bir demet gülü Burcu Kıratlı'ya verdi.



'İNŞALLAH AŞKIN EN TEPESİNDE KALIRIZ'

Sinan Akçıl, yurt dışında görüntülendikleri iddiasıyla ilgili de "Evet tatile çıkmıştık, Aşıklar Tepesi'ndeydik. İnşallah aşkın en tepesinde kalırız" diye konuştu.

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