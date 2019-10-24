Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’a büyük şok! Yasemin Özilhan soygunun detaylarını anlattı!

Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, Nars'ın önceki gün düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı. İki kız annesi olan Özilhan, başından geçen talihsiz bir olayı GÜNAYDIN'a anlattı. İki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını söyleyen Özilhan, olayı şöyle aktardı: "Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik.

'EVDE ÇALIŞACAK YARDIMCILAR, KESİNLİKLE GBT'SİNE BAKILARAK ALINMALI'

Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu. Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti. Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı.