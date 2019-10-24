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Sosyetik güzel ’a büyük şok! Yasemin Özilhan soygunun detaylarını anlattı!

, evlerine aldıkları yardımcı kadın tarafından soyulduklarını söyledi: Küpelerimi çalıp satmış. GBT’sine bakılınca beş ayrı hırsızlık suçu çıktı! Yasemin Özilhan, katıldığı bir etkinlikte iki yıl önce yaşadığı hırsızlık olayını anlattı: “Evimize yardımcı bir hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Sonra nişanımızda hediye olarak takılan küpeler kayboldu. 2-3 gün boyunca küpeleri aradık.” Yasemin Özilhan sözlerine şöyle devam etti “Küpeleri bulamayınca savcılığa başvurdum. Ev arandı ve yardımcı kadının küpeleri çalıp sattığı ortaya çıktı. GBT’sine bakıldı; beş ayrı hırsızlık suçu varmış. Evde çalışacak kişiler, kesinlikle GBT’sine bakılarak işe alınmalı.” Özilhan, “Yardımcı kadın da bizimle birlikte küpeleri aradı, meğer o çalmış” dedi.

Okan FİLİZÇAY Günaydın
Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:22
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’a büyük şok! Yasemin Özilhan soygunun detaylarını anlattı!

Cemiyet hayatının gözde ismi , Nars'ın önceki gün düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı. İki kız annesi olan Özilhan, başından geçen talihsiz bir olayı GÜNAYDIN'a anlattı. İki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını söyleyen Özilhan, olayı şöyle aktardı: "Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik.

'EVDE ÇALIŞACAK YARDIMCILAR, KESİNLİKLE GBT'SİNE BAKILARAK ALINMALI'

Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu. Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti. Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’a büyük şok! Yasemin Özilhan soygunun detaylarını anlattı!
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