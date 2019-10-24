Türk model Elif Aksu kimdir? Elif Aksu kaç yaşında ve nereli?

Türk asıllı model Elif Aksu magazinin gündemine geldi. Real Madrid takımında forma giyen ünlü futbolcu Vinicius Junior ile aşk yaşadığına dair iddialar, Galatasaray maçını izlemeye gelen Elif Aksu ile gündemdeki yerini aldı. Neymar ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü model, Real Madrid'in futbolcusu Junior'a sosyal medyada yaptığı paylaşımla resmen ilanı aşk etti. Peki, Elif Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ELİF AKSU KİMDİR?

1992 doğumlu Elif Aksu Türk asıllı Avusturyalı mankendir. 2017 yılında İbiza'da Suudi asıllı İngiliz erkek arkadaşı ile trafik kazası yapmış ve medyada gündeme gelmiştir. Kaza öncesi alkol aldığı ve kokain kullandığı belirtilen manken Elif Aksu polisten kaçmaya çalışmış ancak yakalanmıştır.

Tutuklanan ve ardından kefalet ile serbest bırakılan Elif Aksu model olarak moda dünyasının hatırı sayılır isimleri arasındadır.

Günümüze kadar Türkiye'de pek tanınmasa da sosyal medya üzerinden ve diğer haber sitelerinden sıkça ismini duyacağımız bir gerçektir.

Elif Aksu Viyana'daki Next Company ve Londra'daki Storm Models ve Tokyo'daki Cinq Deux ajansları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor. Elif Aksu bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya'ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.