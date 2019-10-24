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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ekim 2019 Perşembe günlük - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde milyonların aklına gelen ilk ve tek isim olan Zeynep Turan ile 24 Ekim 2019 Perşembe için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 24 Ekim 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:24
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ekim 2019 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ekim 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Ekim 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş ve Astrolojik Evler" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 EKİM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Göklere sığmayan gezegenlerin iletişimi daha yeni başlıyor. Şartları devamlı değiştiren Avrupa kendi içinde karışık bir sürece doğru giderken, destekledikleri örgütler başlarını ağrıtacak. Önümüzdeki 3 ay içinde filmlerde görmediğiniz sahneleri Avrupa sokaklarında görebiliriz.

KOÇ: İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin yapacağı romantik sürprize çok sevineceksin. Evli bir Koç burcuysan, eşinin ailesi ile ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Kilo problemi yaşıyorsan, kalorisi yüksek gıdalardan uzak durmanda fayda var.

BOĞA: Kırılma, affedici ol! Bugün hayatında birine ikinci bir şans tanıyabilirsin. Aşk hayatına daha mantıklı bir tarzla yaklaşıyorsun. Akşam saatlerinde kardeşinle yapacağın telefon görüşmesinde, yakın akrabalarınla ilgili şaşırtıcı olaylardan haberdar olabilirsin.

İKİZLER: Bugün unutkanlığın üzerinde! Mutlaka ufak notlar almalısın. Maddi konulardaki sıkıntıların beklediğin ödemenin eline geçmesiyle hafifleyebilir. Borsada ya da başka bir sektörde yatırım yapmayı düşünüyorsan gökyüzü harekete geçmek için acele etmemen gerektiğini işaret ediyor. Önüne farklı fırsatlar da çıkacak.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ekim 2019 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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