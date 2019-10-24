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: Canlı şarkı söyleyemeyen bu işi yapmasın!

Yeni sezon sahne çalışmalarının startını veren başarılı sanatçı , okuma provaları için ekibiyle birlikte Cihangir'de stüdyoya girdi. Yaklaşık üç saat süren provalar öncesinde stüdyoyu ziyaret eden basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Lodi, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:32
Yonca Lodi: Canlı şarkı söyleyemeyen bu işi yapmasın!

''Sahnede bunca yıldır bir çok türden müzik seslendiriyorum. Sahneler dışında dijital platformlar içinde sürpriz çalışmalarımız olacak. Bu yüzden bu sezona sağlam bir prova ile balayalım istedik.'' diyerek sözlerine başlayan güzel sanatçı, ''Sanırım dijital platformda yayınlanmak üzere bir de rap parça yapacağız.'' ifadeleriyle hayranlarına müjdeyi verdi. Muhabirlerin ''sizde rap ve bir anlamda da akustik kayıt akımına ayak uyduracaksınız o halde'' şeklindeki sözlerine ''Aslında tam olarak öyle değil. Ben oldum olası akustik şarkılar söylerim. Biz eskiden evde yapardık provaları. Şimdi düşünüyorum da o provaları kayda alsak günümüz trendlerini de göz önünde bulundurursak çok ciddi bir ivme yakalardık. Şimdi trend olan akustik kayıtlar bizim on yıl önce evdeki prova hallerimiz.'' yanıtını veren herkesi tebessüm ettirdi.

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Yonca Lodi: Canlı şarkı söyleyemeyen bu işi yapmasın!
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