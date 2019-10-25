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Genç oyuncular ile 'dan haber var! Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar hesaplarından...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yıldızı parlayan ve Asi, Es Es gibi dizilerle hafızalara kazınan çiftinden sevenlerine üzücü haber geldi. Yaklaşık 2 yıldır beraber olan Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar 'ın yollarını ayırdığı öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisinin başlangıcını şöyle anlatmıştı, "Dışarı çıkmayı sevmiyorum. Arkadaşımla yıllar sonra 'Bir gece çıkalım' dedik. Kısmet işte. Eğlenmeye çıktığım ilk gece erkek arkadaşımla tanıştım." Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'ın hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silip, birbirlerini takipten çıkardıkları görüldü.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 14:09
Genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'dan haber var! Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar sosyal medya hesaplarından...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yıldızı parlayan ve Asi, Es Es gibi dizilerle hafızalara kazınan çifti hayranlarını üzdü.

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Genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'dan haber var! Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar sosyal medya hesaplarından...
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