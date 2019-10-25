Genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'dan haber var! Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar sosyal medya hesaplarından...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yıldızı parlayan Farah Zeynep Abdullah ve Asi, Es Es gibi dizilerle hafızalara kazınan Ahmet Rıfat Şungar çiftinden sevenlerine üzücü haber geldi. Yaklaşık 2 yıldır beraber olan Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar 'ın yollarını ayırdığı öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisinin başlangıcını şöyle anlatmıştı, "Dışarı çıkmayı sevmiyorum. Arkadaşımla yıllar sonra 'Bir gece çıkalım' dedik. Kısmet işte. Eğlenmeye çıktığım ilk gece erkek arkadaşımla tanıştım." Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'ın sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silip, birbirlerini takipten çıkardıkları görüldü.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:05Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 14:09