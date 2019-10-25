Aslıhan Doğan Turan projesini açıkladı

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ticarete atılıyor. Geçtiğimiz sene oğulları Hamza'yı kucağına alan Doğan, "Moda dünyasına adım atmak üzereyim. Koleksiyonum sadece siyah renkten oluşacak. Çünkü siyah beni yansıtıyor. İki ay içerisinde koleksiyon bitmiş olacak" dedi.



'ULAŞILABİLİR LÜKS'

Markasındaki ürünlerin uçuk rakamlara satılmayacağını da belirten Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Markamın ulaşılabilir lüks olmasına çok önem veriyorum. En iyi malzeme ve en iyi dikişlerle düzgün bir kalite sunup fiyatlarını da herkesin alabileceği şekilde ayarlamak istiyorum. Sosyal medya hesabımda insanlarla konuşuyorum, giydiğim şeyleri beğeniyorlar. Neden onlar da giyemesin? Onlar da alsınlar, dolaplarında bulunsun. Fiyatlandırmada uç noktalara çıkmak istemiyorum. Pahalı şeyler illa ki güzel olacak diye bir düşüncem yok. Ben de kendime ne yakıştırıyorsam onu tercih ediyorum. Pahalılıkla modanın alakası yok."







'ADIMA MAKYAJ MALZEMELERİ DE ÇIKARACAĞIM'

Aslıhan Doğan Turan, modadan sonra makyaj malzemeleri de üretebileceğini söyledi: "Kendi adıma makyaj malzemeleri çıkarmak da aklımdan geçiyor. Bunu daha önce de birileri söylemişti. Çünkü makyajda tarzım hep aynı. "

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