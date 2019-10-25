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‘Müzikte cesur işler yapılıyor’

Giriş Tarihi: 25.10.2019
‘Müzikte cesur işler yapılıyor’
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer ve prodüktörü Samsun Demir'le birlikte Etiler'deki Papermoon'da akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, beş günde 6 milyon tıklanan son single'ı 'Bedel'in başarısını kutladıklarını söyledi. Rap müziğin son dönemdeki popülerliğine de değinen sanatçı, şöyle konuştu: "Bu değişim müzikal çeşitlilik anlamına geliyor, daha cesaretli işler yapılmaya başlandı. Rap'in daha fazla kişiye hitap etmesi, popçuları da yaratıcılığa itiyor."
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