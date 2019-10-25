Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a yasak geldi.