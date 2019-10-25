Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a yasak geldi. Serdar Ortaç, sürpriz bir şekilde bitirdiği 5 yıllık evliliğinin ardından konuşmak ve konuşturmak istemiyor. Ayrılıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan şok bir halme geldi. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın adı oyuncu Leman Davran ile anılmıştı. Aşk dedikodularını yalanlayan Serdar Ortaç'ın bu çıkışı akıllarda soru işareti bıraktı.
Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:59Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:01
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a yasak geldi.