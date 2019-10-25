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'tan eski eşi 'a !

Ünlü şarkıcı , İrlandalı model ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a geldi. Serdar Ortaç, sürpriz bir şekilde bitirdiği 5 yıllık evliliğinin ardından konuşmak ve konuşturmak istemiyor. Ayrılıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan şok bir halme geldi. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a aldırdı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın adı oyuncu ile anılmıştı. Aşk dedikodularını yalanlayan Serdar Ortaç'ın bu çıkışı akıllarda soru işareti bıraktı.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:01
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a yasak!

Ünlü şarkıcı , İrlandalı model ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a geldi.

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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a yasak!
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