Şeyma Subaşı’dan bir mesaj açıklaması daha geldi! Şeyma Subaşı: ‘’Parayı tabi ki…’’

İşletme sahibi ve şimdilerde ise bir youtuber olan Şeyma Subaşı magazin gündeminden asla düşmüyor. Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda açıklamalara yer verdi. Her zaman rahat ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Spor, eğlence ve kızı Melisa'yı sürekli storylerinde paylaşan Şubaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştır.

Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündemde olan Şeyma Subaşı, olayın tüm detaylarıyla anlattı!

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya neden mesaj çektiğini yine bir video ile anlatmaya çalıştı. Subaşı, "Bu önceden konuşulmuş bir şeydi. Miami'de evde kalmadığım için Melisa ile gittiğimden dolayı otelin parasını tabii ki Acun ödeyecekti. Bunu sordum, yani bunu konuşacaktık" dedi.