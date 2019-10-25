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’dan bir mesaj açıklaması daha geldi! Şeyma Subaşı: ‘’Parayı tabi ki…’’

Gündemden düşmeyen ’ndan gelen açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde 'ya canlı yayında attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. ise canlı yayında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla neye uğradığını şaşırmış ve bir açıklama yapmamıştı. Mesajda Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" demiş ve uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde ise yeni açtığı youtube kanalıyla dikkat çeken Şubası en son attığı videosunda mesajın açıklamasını yaptı. İşte Şeyma Subaşı’nın olay açıklaması!

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:56
Şeyma Subaşı’dan bir mesaj açıklaması daha geldi! Şeyma Subaşı: ‘’Parayı tabi ki…’’

İşletme sahibi ve şimdilerde ise bir youtuber olan magazin gündeminden asla düşmüyor. Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda açıklamalara yer verdi. Her zaman rahat ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Spor, eğlence ve kızı Melisa'yı sürekli storylerinde paylaşan Şubaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştır.

Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündemde olan Şeyma Subaşı, olayın tüm detaylarıyla anlattı!

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya neden mesaj çektiğini yine bir video ile anlatmaya çalıştı. Subaşı, "Bu önceden konuşulmuş bir şeydi. Miami'de evde kalmadığım için Melisa ile gittiğimden dolayı otelin parasını tabii ki Acun ödeyecekti. Bunu sordum, yani bunu konuşacaktık" dedi.

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Şeyma Subaşı’dan bir mesaj açıklaması daha geldi! Şeyma Subaşı: ‘’Parayı tabi ki…’’
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