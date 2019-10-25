Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Ekim 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ekim 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Ekim 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçlar en çok neye sinirlenir?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 EKİM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton 60'lığı İsrail hükümetinin iç karışıklıklarını artırırken burcu Boğa olan ülkeye, neler oluyor diyen çok olacak. Uluslararası bankacılık sistemleri önümüzdeki 3 ayın konusu olurken, dünya arenasında var olan para birimlerinin itibarı sarsılmaya başlıyor.

KOÇ: Ay, bugün 15:52'den itibaren boşlukta hareket ediyor. Günü yarım kalan işlerine ayırabilir, yeni başlangıçları ertelemen gerekebilir. İş arayışında isen; ummadığın bir yakının referans olabilir. Bir yere yetişeyim derken, telefonunu, cüzdanını ya da anahtarını evde unutman söz konusu olabilir. Dikkat!

BOĞA: Aceleci tavırlar hayatının her alanına yansıyabilir. Kendini en iyi şekilde ifade etmenin tadına varırken, bir anda çevrendeki insanlar ve değişen olaylar eşliğinde yine çatışmalar içerisine girmiş olabilirsin. Öte yandan yeni şartlara kendini adapte etmenin zorluğu, bütçeni ve kendini kontrol etmen gereken olayların artışı da gündemini oluşturuyor.

İKİZLER: Ay, bugün 15:52'den itibaren boşlukta hareket ediyor. İnsanlara söz verme; bugün verdiğin sözleri ilerleyen zamanlarda yerine getiremeyebilirsin. İş yerindeki disiplinli ve başarı hedefli çalışmaların patronunun takdirini kazanmanı sağlayabilir. Gökyüzü isteklerini geri çevirmeyeceğinin müjdesini veriyor sana.