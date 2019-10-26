Sevcan Orhan ve Musa Eroğlu tarihi düette buluştu!

Programına türküler ile başlayıp halk müziğinden arabesk ve türk sanat müziğine uzanan geniş repertuvarıyla müzikseverleri coşturan güzel sanatçı, tercih ettiği ışıltılı sahne kıyafetiyle de göz kamaştırdı. Konserin final bölümünde kendisini dinleyenler arasında yer alan büyük usta Musa Eroğlu'nu sahneye davet eden Sevcan Orhan, Eroğlu'nun kendini kırmayıp sahneye çıkmasıyla büyük sevinç yaşadı.

BOZKIRDA AÇAN NADİDE ÇİÇEK... ALKIŞLAR SEVCAN ORHAN'A

''Bu ülkenin kültürüne ve müziğine hizmet eden gençleri kırmak olmaz. Bu bayrağı taşımak için verdikleri mücadelede her zaman yanlarındayım. Sevcan türkülerin ve Türk müziğinin bozkırında açan en nadide, en narin, çiçeklerinden biri. Sevcanlar yeşerdikçe, boy verdikçe dahada güzelleşecek müzik adına her şey'' diiyerek genç sanatçıyı yere göğe sığdıramayan büyük usta, yaklaşık yarım saat sahnede kalarak genç sanatçı ile birlikte tarihi bir düete imza attı. Bir ara orkestra şefi Cihan Orhan'ın elinden aldığı sazla müzikseverlere adeta bir resital sunan Musa Eroğlu, sahneden inmeden önce kendisini ayakta alkışlayanlara ''Bu alkışları en çok bu kızımız hak ediyor'' diyerek bir kez daha güzel sanatçıyı işaret edip büyük bir jeste imza attı.

Öte yandan güzel sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Selma Orhan'da yer aldı.