‘Araklamada nam saldılar’

BUGÜN NELER OLDU

Yapımcı Fırat Yavaş, FOX TV'de ekrana gelen Temizlik Benim İşim programının, tüm hakları kendisine ait olan Altın Günü adlı formattan çalıntı olduğu iddiasıyla kanala dava açtı. Yavaş'ın avukatı, ünlü yapımcının aylar önce FOX TV Program Direktörü Tolga Karakartal'la görüşüp Altın Günü formatını detaylarıyla anlattığını belirtti. Yavaş'a, formatın beğenildiği ancak bütçe olmadığı için çekilemeyeceği bildirildi.Yavaş'ın avukatı dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "İzinsiz format alma konusunda nam yapan FOX, müvekkilimle görüşüp programın formatını öğrenmiş ve hakkını ödememek için kendisini aradan çıkarmıştır. Müvekkilime ait olduğunu bildikleri formatı çalmışlardır. Programın yayını yasaklansın."KANAL D'NİN BEN BİLMEM EŞİM BİLİR ADLI FORMATI ÇALINIP FOX TV'YE UYARLANDIHAKLARI TV8'DE OLAN YEMEKTEYİZ, ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA ADIYLA ARAKLANDIALTIN GÜNÜ ADLI TESCİLLİ FORMAT ÇALINIP TEMİZLİK BENİM İŞİM İSMİYLE EKRANA GETİRİLDİ