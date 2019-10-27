İstanbul’da müzik haftası başlıyor

İlki geçen yıl gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan İstanbul Müzik Haftası, festival havasında geçmişti.

MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK!

İstanbul Müzik Haftası bu yıl 4 Kasım Pazartesi akşamı, Volkswagen Arena'daki 'fizy Müzik Ödülleri' ile başlayacak. 2019'un en başarılı isimleri ödüllerini aldıktan sonra 5 Kasım'da Feridun Düzağaç, 6 Kasım'da Ozbi ft. Gülce Duru, IF Performance Hall Beşiktaş'ta; 7 Kasım'da Gaye Su Akyol, Moda Kayıkhane sahnesinde müzikseverlerle buluşacak!

ÜÇ GÜNLÜK MÜZİK MARATONU

7 Kasım Perşembe gününden itibaren ise Volkswagen Arena'da müthiş bir müzik maratonu start alıyor. Rap ve hip hop müziğin en başarılı temsilcilerinin sahneye çıkacağı bu günde 17.00'de Baneva ile başlayacak konserler sırasıyla şu isimlerle devam edecek: Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin&Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Ayben, Anıl Piyancı, Seninşah, Gazapizm ve Ceza.

8 Kasım Cuma, festival havasındaki müzik haftasının ikinci maraton günü. Bayrak bu kez popçularda! Yine 17.00'de Eda Baba ile başlayan eğlence, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener ile devam edecek. Art arda sahne alacak Kalben, Gökhan Türkmen, Manga ile coşacak müzikseverler, Kenan Doğulu ile muhteşem bir finale şahitlik edecekler.

9 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena'nın kapıları 15.00'te açılıyor. Sahne Rock'çıların. Pilli Bebek, Moğollar'dan sonra Norm Ender ile 1 saatlik Rap molası. Gecenin en heyecanlı yerinde ise Pentagram, Teoman ve Haluk Levent sahnede olacak. Festivalin kapanışını ise Balkan müziğinin popüler ismi Shantel yapıyor.