İtalyan tatlardan ‘herkese biraz’

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RESTORAN zinciri Eataly'i Türkiye'ye getiren Zülfikar Bekar'ın yeni restoranı Un Po, Karaköy'de kapılarını açtı. İtalya'nın trattoria restoranlarındaki konsepti yorumlayan mekan, İstanbul'a renk getirecek. İtalyanca 'biraz' anlamına gelen Un Po'nun, Piero Bergese yönetiminde hazırlanan menüsünde; klasik İtalyan mevsim salataları ve sebze ağırlıklı mezeleri, makarna, pizza ve şarap lezzetlerinin yanında vegan ve vejetaryen seçenekler yer alıyor. 'Herkese biraz' felsefesinin temelinde; tüm dünyada yükselen çevresel hassasiyetler, biyolojik denge, insan sağlığı ve israf gibi sorunlara dikkat çekiliyor.