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geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu! Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez...

Evde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda yatan , eski günlerine ve setlere döndü. Yeni bir filmin çekimlerine başlayan Erbil, önceki akşam yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar ile buluştu. Uzun sohbetin sonunda otelden ayrılan oyuncu, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektife yansıdı. Moralinin hayli yüksek olduğu gözlenen Erbil “Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi. Mehmet Ali Erbil'i görenler 'sakallarını kesince yeniden gençleşti' yorumunda bulundu!

Giriş Tarihi: 27.10.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 12:01
Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu! Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez...

Kaçış Sendromu hastalığından dolayı aylarca yoğun bakımda kalan , setlere geri döndü. Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil olan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektiflere yakalandı.

SON HALİYLE HAYRANLARININ YÜREĞİNE SU SERPTİ

Evinin banyosunda düşen ve sakatlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromunun nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde zayıflamış görüntüsüyle hayranlarını korkutan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber gelmiş ünlü komedyen setlere geri döndüğünü duyurmuştu. Sakallarını kesen Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarının yüreğine su serpti.

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Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu! Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez...
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