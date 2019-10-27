Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu! Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez...

Kaçış Sendromu hastalığından dolayı aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, setlere geri döndü. Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil olan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektiflere yakalandı.

SON HALİYLE HAYRANLARININ YÜREĞİNE SU SERPTİ

Evinin banyosunda düşen ve sakatlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromunun nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde zayıflamış görüntüsüyle hayranlarını korkutan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber gelmiş ünlü komedyen setlere geri döndüğünü duyurmuştu. Sakallarını kesen Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarının yüreğine su serpti.