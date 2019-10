BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal beşinci single'ı 'Efsane'ye İstanbul metrosunda klip çekti. Metronun kapalı olduğu saatlerde özel izin alınarak beş saatte çekilen klipte, her biri farklı karakterleri ve yaşam biçimlerini anlatan 30 kişilik bir cast ekibi kullanıldı. Klipte Önal'a; şarkının sözlerini ve bestesini yazan Fikri Karayel, 2018 Best Photomodel of Turkey Onur Alp Çam, 2018 Best Model Of Turkey üçüncüsü Alp Temuçin Kocaman eşlik etti.