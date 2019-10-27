Soğuk savaş

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model Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ile ilişki yaşayan Tuba Ünsal'a kendisini darp ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Ünsal da "Asıl şiddete uğrayan" benim deyip Vall hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından Vall; Ünsal ile Karaloğlu'nun mahkeme kararına rağmen kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. İkiliye 3 gün zorlama hapsi verildi. Karşı atağa geçen Ünsal ise 5 Ekim'de Beyoğlu'nda eğlendiği mekana gelen Vall'ın kararı ihlal ettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.