‘Ben şarkı söyledim, oğlum bağırıp durdu’

BUGÜN NELER OLDU

Alişan, önceki akşam Kıbrıs The Savoy Ottoman Hotel'de performans sergiledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da sahneden kutlayan Alişan'ı eşi Buse Varol da yalnız bırakmadı. Alişan, "Bugün buraya ailecek geldik. Hatta provada oğlum Burak da vardı. Ben şarkı söyledikçe, o da bağırıp duruyordu" dedi. Alişan, "Oğlunuzun sanatçı olmasını ister misiniz?" sorusuna "Okulunu okusun, ne yapmak istediğine kendi karar verir" diye yanıt verdi. Konserde ünlü şarkıcı, eşiyle 'Ummadığım Anda' şarkısında düet yaptı.