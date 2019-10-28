BUGÜN NELER OLDU

Süreyya Yalçın, 44 yaşına giren eşi Ozan Baran'a Kozyatağı'ndaki Mon Amour'da sürpriz yaşgünü partisi düzenledi. Jeyan Büyükburç'un şarkılarıyla eğlenen ekip, Ferman Toprak'ın 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla coştu. Toprak, yakın dostu Ozan Baran'a özel yapım tespih hediye etti. Süreyya Yalçın, eşi için altından yapılmış akrep motifli bir pasta hazırlattı. Yalçın, eşine aşkını şöyle dile getirdi: "Yaşam sebebim, seni çok seviyorum. Sağlıkla, mutlulukla, el ele daha nice senelere. Dünyadaki hiçbir şeye değişmem seni."