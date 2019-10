Erhan Yazıcıoğlu: ‘Tek yüzükle 11 nişan yaptım’

PERVİN ERSOY

'Her keseye göre gezilecek yer var'

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Günaydın Hafta Sonu'nda yaptıkları projeleri anlattı... Rotahane Derneği ile sekiz-dokuz aydır geziler yapıyoruz.

Farkındalık yaratmak adına ülkemizin her şehrini tanımaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'a gidince oraya hayranlığım daha da arttı. Sanatçılarımız da güzel destek veriyor. Her şehri ünlüsüyle geziyoruz. Latif Doğan 20 yıldır Adıyaman'a gitmemiş mesela, sayemizde gitti.



'DÖRT ANAOKULU AÇTIK'

Isparta'ya ilk gidişimdi, çok güzel geçti. 3 ton gül yaprağının üstünde fotoğraf çektirdik. Gül kokusu insanı en mutlu eden kokuymuş, kimsede sıkıntı kalmadı. Bu geziden sonra bir acente aradı ve "Ruslar'a Isparta gezisi satmak istiyoruz" dedi. Yani gezilerimiz uluslararası boyuta geçti. Ülkemizi gezdiğimde, ne kadar değerli şeylere sahip olduğumuzu gördüğümde, milliyetçilik duygum artıyor. Bütün şehirlerimizin öyle güzel hikayeleri var ki. Bir sonraki rota Mersin. Bizim Çocuklarımız Derneği ile anaokulları açıyoruz. Annem 22 yıllık öğretmendi, vefa borcu gibi bir şey. Sinem Nefesoğlu ile dernek kurduk. Dört yılı bitirdik. Dört anaokulunu açtık, sıra beşincide. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile eşime bu görev verildi, uyku uyuyacak vakti olmuyor. Siyasetçilerin çok çalıştıklarını eşim işin içine girince anladım. Particilik bir yana ama hepsi Türkiye için çok çalışıyor. Bu görevi sonrası Mehmet'le hayatımızda bir şey değişmedi. Kendisi zaten 25-30 yıldır turizmin içinde. Değişen şey Ankara'ya taşınmamız oldu. Hafta sonları Ankara'ya gidiyoruz. Büyük oğlum Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Bir gençle tanıştım. Bin 500 TL ile dokuz ülke gezecekmiş. Her imkana göre kalınacak yerler var. 10 liraya da ceket var, 1000 liraya da; gezmek de öyle. Seyahat etmek için para engeli olduğunu söyleyenlere inanmıyorum. 60 TL'ye Kars'a trenle gidilebiliyor. 'Zengin olduğun için geziyorsun' demeleri hoşuma gitmiyor. Herkese göre gezilecek yerler var.



EZGİ AYÇE



'JLO'nun şarkıcılığı zayıf, Beyonce 1 numaram'

Daha önce Sertab Erener ve Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Ezgi Ayçe, 'Ateşböceği' isimli single'ı ve müzik kariyerini anlattı... Ajda Pekkan'la çalışmaktan büyük mutluluk duydum. O çok vizyonlu bir kadın. Rutinleşen her şeyi değiştirir, mesela orkestrasını hep yeniler. Bana "Yurt dışında başarılı olabilecek birisin" demişti. Beyonce hastasıyım, o benim 1 numaram. Çok çalışkan ve prensipli biri. Jennifer Lopez'in şarkıcılığı zayıftır ama yine de başarılı.



'Oyunumuzu sadece Monroe'nun hayatı gibi düşünmeyin'

'Dalının Kadınları' oyunuyla seyirci karşısına çıkan Açelya Devrim Yılhan ve Gülin İyigün şunları söyledi:



AÇELYA DEVRİM YILHAN:

"Marilyn Monroe'nun hayatı ile ilgili çok fazla bilgi var oyunda ama Monroe'nun hayatı gibi düşünmeyin. İlerleyen günlerde Çanakkale, Adana'da da seyirciyle buluşacağız.



GÜLİN İYİGÜN:

'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığım 'Tutku' karakterinden dolayı çok tepki gördüm, sokakta tehdit mesajları aldım. 'Kamyon çarpsın' diye beddia edenler bile oldu. Ama oyunculuk yaptığım için çok mutluyum.



ERHAN YAZICIOĞLU 'TORUNUM OLDUKTAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ'

'Fikrim Firarda' oyunumda hayatımdan kesitler var. Bu zamana kadar çok insan, anı biriktirmişim. Oynarken kendim de tebüssüm ediyorum çünkü her anlatım yeniden bir yaşayış. Televizyonlar duraklama döneminde, herkes tiyatro yapıyor. Birçok genç TV'de kazandığını tiyatroya yatırıyor. Her gün birine tiyatroyu sevdirirsek, Türkiye'nin sosyal yapısı değişir. Güzel bir hayatım oldu. Hızlı da, dingin de. Çocuklarımla torunumla tatminkar bir hayat yaşadım. Bu arada 11 kez nişanı ben atmadım, 11 tane yüzüğü kafama attılar. Torundan sonra hayatım değişti. Yeniden üretmeye başladım. Sabah onunla uyanıyorum, bütün boş vaktimi onunla geçiriyorum. Gelişimini görmek hoşuma gidiyor.



BERAN ÖZEL

ATV dizisi 'Kimse Bilmez'de 'Ezgi' karakterini canlandıran Beran Özel, konuk olarak katıldığı 'Günaydın Hafta Sonu' programında setin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Dizideki rolünün başta iki bölümlük yazıldığını belirten oyuncu "Ancak çok beğenildiği için senaryoya bu şekilde devam edildi" diye konuştu.



BRONZ ÖDÜL

İngiltere'de Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu'nda oyunculuk eğitimi alan ve orada sahnelediği oyunla İngiltere'deki Royal Academy Dramatic Arts tarafından bronz ödülüne layık görülen Özel, "Altını kazanabilmem için orada kalmam gerekirdi ama ülkemi tercih ederek geri döndüm" dedi.



DERYA BEDAVACI



'ARABESK TÜRKİYE GERÇEĞİ'

Şarkılarımı arabesk olarak adlandırmayı sevmiyorum, kendime has yorum katıyorum. Ancak arabesk bir Türkiye gerçeği. Birçok şarkıda zaten arabeskin alt yapısını hissediyoruz. İki hayalim vardı, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la düet yapmak; bunları gerçekleştirdim.