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metroda görüntülendi! Sosyal medya yıkıldı!

'ın metroda çekilen fotoğrafı büyük beğeni aldı. Şarkıcı 'ın, Selda Bağcan'ın fotoğrafına "Ne olacak ki Ben dün 'ta hep metroyla gezdim." şeklinde yorum yapması ise alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 14:39
Selda Bağcan metroda görüntülendi! Sosyal medya yıkıldı!

Selda Bağcan'ın İstanbul metrosunda çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.2.sayfa'nın Instagram hesabından "Metroda bir star; Selda Bağcan" notu ile paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum yapıldı.

Selda Bağcan'ın mütevazı ve halktan kopuk olmayan bir sanatçı olduğuna değinen yorumların arasında ilginç bir mesaj da yer aldı. Şarkıcı Ebru Polat, New York'a gittiğini belirterek, "Ne olacak ki… Ben dün New York'ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz" yazınca alay konusu oldu.

EBRU POLAT, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ebru Polat kendisine yöneltilen "Kendini Selda Bağca ile bir mi tutuyorsun" eleştirilerine ise sosyal medyada paylaştığı bir mesajla yanıt verdi. Selda Bağcan ile kendisini kıyaslamadığını ifade eden Polat "Başınıza ne geliyorsa hep bu kendinizi be başkalarını küçük görmekten geliyor. Bana vermenize gerek yok, en azından kendinize değer verin" diye yazdı.

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Selda Bağcan metroda görüntülendi! Sosyal medya yıkıldı!
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