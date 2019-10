‘Torpil, kibir ve ego kol geziyor’

BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can, önceki akşam Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel'de hayranlarıyla buluştu. Can, Nihan Peker imzalı siyah bir elbiseyle sahneye çıktı. İzleyicilere seslenen ünlü sanatçı, "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." Sahneden Cumhuriyet Bayramını da kutlayan Can; Atatük'ün sevdiği şarkılar 'Vardar Ovası' ve 'Kırmızı Gülün Adı Var'ı seslendirdi.