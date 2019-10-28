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Ünlü popçu baba oluyor! Tarkan’ın eşi iki aylık hamile!

Ünlü popçu 'ın eşi 'nun iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Tarkan'dan ikinci kez müjdeli haber geldi. Eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı Tarkan, Pınar Tevetoğlu ile 29 Nisan 2016'da nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen yıl temmuz ayında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Şimdi ise Tarkan'dan bir müjdeli haber daha geldi. 2. Sayfa programının haberine göre , ikinci kez baba oluyor. Pınar Tevetoğlu'nun ise 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, bu haberle adeta havalara uçtu.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:51
Ünlü popçu Tarkan baba oluyor! Tarkan’ın eşi iki aylık hamile!

Ünlü popçu Tarkan, eşinin kendisine verdiği sürpriz haber ile ikinci kez baba olacağını öğrendi. 2016 yılında hayranı olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan Tarkan Tevetoğlu 2018 yılının Temmuz ayında baba olmuştu. Liya adını verdiği bir kız bebek sahibi olan Tarkan, 2. Sayfa'nın haberine göre yeniden baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu ve Tarkan son olarak geçtiğimiz hafta bir düğüne katılmış ve basın mensuplarının karşısına geçmişti.

TARKAN'DAN YENİ VİDEO GELECEK Mİ?

Popçu Tarkan eşinin ilk hamileliğini son derece dikkat çeken ve bol miktarda taklidi yapılan bir video ile duyurmuştu. Tarkan'ın ikinci kez baba olacağı iddiası ortaya atılınca herkesin aklına o ilk paylaşım geldi.

Megastar Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı!

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Ünlü popçu Tarkan baba oluyor! Tarkan’ın eşi iki aylık hamile!
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