Ünlü popçu Tarkan baba oluyor! Tarkan’ın eşi iki aylık hamile!

Ünlü popçu Tarkan, eşinin kendisine verdiği sürpriz haber ile ikinci kez baba olacağını öğrendi. 2016 yılında hayranı olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan Tarkan Tevetoğlu 2018 yılının Temmuz ayında baba olmuştu. Liya adını verdiği bir kız bebek sahibi olan Tarkan, 2. Sayfa'nın haberine göre yeniden baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu ve Tarkan son olarak geçtiğimiz hafta bir düğüne katılmış ve basın mensuplarının karşısına geçmişti.

TARKAN'DAN YENİ VİDEO GELECEK Mİ?

Popçu Tarkan eşinin ilk hamileliğini son derece dikkat çeken ve bol miktarda taklidi yapılan bir video ile duyurmuştu. Tarkan'ın ikinci kez baba olacağı iddiası ortaya atılınca herkesin aklına o ilk paylaşım geldi.

Megastar Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı!