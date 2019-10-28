Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Ekim 2019 Salı günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Ekim 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Ekim 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Eğri Oturup, Doğru Konuşalım" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EKİM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Venüs kavuşumu yaraları sarmak için birlik zamanı diyor. Ülkemizin burcuyla ilişkili olacak. Ülkemiz dış basında yerini alırken; ülkemizin adaları, boğazları ve limanları gündeme gelecek. Eğlence sektöründe yapılan kısıtlamaların önü açılabilir.

KOÇ: Maddi alt yapılı işlemler (ödeme, yatırım, havale) yaparken beklenmedik aksiliklerle karşılaşabilirsin. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın ve çok fazla emek sarf ettiğin projenle ilgili olumlu haberler alabilirsin. Eğer işlerinin yolunda gitmediğini düşünüyorsan bugün bunun tam tersini düşüneceğin olaylar yaşayabilirsin.

BOĞA: Etrafında meydana gelen olaylara karşı daha sorgulayıcı bir tavır sergileyebilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle uzun zamandır gitmek istediğiniz etkinliğe katılabilirsiniz. Bugün aynı zamanda bulunduğun grup içinde farklı fikirlerinle dikkatleri üzerine çekebilirsin.

İKİZLER: Seni sen yapan özelliklerinle fark edildiğin bir gündesin. İstikrar dolu bir gün yaşarken, azminin meyvelerini de toplamaya başlayacaksın. Bugünlerde para kazanma isteğin oldukça fazla. Bu yüzden işine dört elle sarılman gerekiyor. Hırslı olduğunu düşündüğün zamanlar olabilir.