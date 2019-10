Bodrum’da pupa yelken

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 31'incisi düzenlenen The Bodrum Cup, unutulmaz anlara ve deneyimlere sahne oldu. Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğuyla gerçekleşen yarışların genel birincisi olan Hızır 1, İlhan Koman'ın sonsuz eserinden esinlenerek oluşturulan ödülü kazandı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "The Bodrum Cup, 31 yıl önce büyük bir tutkunun eseri olarak 18 teknenin yarışıyla başlamıştı. Bugünse 180 yat, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yarışçı ve her nesilden binlerce katılımcıyı buluşturan bir deniz festivaliyiz. Bu sene 17 yıl önce yapılan sevgi çemberinin de üstüne çıktık ve 120'den fazla tekneyle dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptık. The Bodrum Cup'ı, Avrupa'nın en büyük deniz festivali yapmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.THE Bodrum Cup, kapanış konserini Türk popunun en deneyimli isimlerinden Ajda Pekkan'la yaptı. Yalıkavak Marina'da sahne alan Süperstar; 'Yakar Geçerim', 'Dünya Dönüyor' gibi yılların eskitemediği şarkılarını Bodrumlular için söyledi. American Hospital The Bodrum Cup, bu konserden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı'nın çatısı altında oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygü İsen-The Bodrum Cup Eğitim Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışladı.