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'nin yeni sevgilisi kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında?

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalar ile sık sık magazin gündeminin ortasına oturan şarkıcı , bu kez de yeni sevgilisiyle gündemde. Kendinden yaşça küçük sevgilisiyle birlikte Instagram’da fotoğraf paylaşımı yapan Hatice, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkını eleştirenlere de sert bir şekilde cevap verdi. Peki Hatice’nin genç sevgilisi Kimdir? İşte Hatice’nin sevgilisiyle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 13:26
Hatice'nin yeni sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında?

Hatice, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Ali Kemal Sarı ile olan ilişkilerini, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından duyurdu. Fotoğrafın altından yaptığı açıklamada saf, temiz ve çıkarsız bir ilişki yaşadıklarını söyleyen Hatice, aralarındaki yaş farkını eleştiren takipçilerine de "Aramızdaki yaş farkı sizin akıl yaşınız kadar" diyerek cevap verdi. Sosyal medyanın gündemine oturan bu paylaşımın ardından Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. İşte satır başları…

ALİ KEMAL SARI KİMDİR?

Şarkıcı Hatice'nin geçtiğimiz günlerde ilişkisini duyurduğu ve "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur, hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla fotoğrafını paylaştığı sevgilisi Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor. 20'li yaşlarındaki genç isim, kendinden yaşça büyük Hatice ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşıyor.

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Hatice'nin yeni sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında?
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