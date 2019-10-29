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'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...

Genç şarkıcı 'ten askerlik fotoğrafı geldi. Bedelli askerlik yasasından faydalanan 'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta 'daki birliğine teslim olmuştu. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafına espirili bir dille "Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!" yorumunu yapmıştı. İdo'nun ilk ziyaretçisi İbrahim Tatlıses'in menajeri oldu. Eyüp Kanat'ın asker İdo Tatlıses ile çekilen fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:08
İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...
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İdo Tatlıses'ten askerlik fotoğrafı geldi hayranları çoştu! İşte asker İdo Tatlıses...
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