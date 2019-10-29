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Kışa merhaba dediler

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Kışa merhaba dediler
Nışantaşı'ndakı Maçka Residence'da hizmet veren Alancha, kış sezonuna merhaba daveti verdi. Alancha'nın ortağı Tuna Ozaner ve eşi Demet Ozaner'in ev sahipliğindeki davet; iş, sanat ve moda dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Mekan, Şef Kemal Can Yurttaş ve ekibinin hazırladığı gastronomi mutfağından lezzetler ile hem göze, hem damağa hitap ederken konuklardan tam not aldı. Alancha Sahnesi'nde performas sergileyen Defne Samyeli ve İskender Paydaş'ın da katıldığı davette; Şehnaz Sam, seslendirdiği şarkılarla konuklara eğlenceli saatler yaşattı.
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Kışa merhaba dediler
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