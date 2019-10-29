atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. Trabzon esnafı, atv'deki dizide Öykü Gürman'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.
Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:24Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:25
atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. Trabzon esnafı, atv'deki dizide Öykü Gürman'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.