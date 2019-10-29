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"" yöre halkına ilham verdi...

atv'nin sevilen dizisi "", yöre halkına ilham verdi. Trabzon esnafı, atv'deki dizide 'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:25
Sen Anlat Karadeniz yöre halkına ilham verdi...

atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", yöre halkına ilham verdi. Trabzon esnafı, atv'deki dizide Öykü Gürman'ın canlandırdığı Asiye Kaleli karakterinin mutfak önlüğünü satışa çıkardı. Karadenizliler'in ticari zekası takdir topladı.

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"Sen Anlat Karadeniz" yöre halkına ilham verdi...
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