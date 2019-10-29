İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza arasında spor salonunda yüksek gerilim

KAVGA, ÇEŞME'DE BAŞLADI

Sansasyonel çift İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yeniden karşı karşıya! İddialara göre çift, geçtiğimiz ay Çeşme'de kavga etti. Şiddet gördüğünü söyleyen Sponza, Kutluay hakkında mahkemeden 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İkili, daha sonra İstanbul Etiler'deki bir spor salonunda karşılaştı.



SONRADAN VAZGEÇTİ

Kutluay'ın mahkeme kararına muhalefet ettiğini öne süren Sponza, karakola başvurdu. Eski milli basketbolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, 4 Ekim günü yeniden ifade veren Sponza, Kutluay ile anlaştıklarını belirterek şikayetinden vazgeçti. Dosya kapandı.

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